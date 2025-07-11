2. Kattan Düşen Doktor Ağır Yaralandı
Ergün Yahat
Gazimağusa’da bugün öğle saatlerinde, evinin çatısındaki güneş panellerini yıkamaya çalışan bölgenin sevilen emekli doktorlarından İlkay İstilozlu, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü.
Ambulansla olay yerinden Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan İstilozlu’nun yapılan ilk müdahalesinde kalça ve kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi.
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Durumunun ciddiyeti nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.