(Kamalı Haber) - Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Shamiza Bibi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 3 Aralık 2025 tarihinde saat 15. 00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden zanlının 2 bin 566 TL değerinde ikisi erkek, ikisi kadın parfümünü çantasına koyup ödeme yapmadan market dışına çıkararak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının market çıkışında fark edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, çalınan ürünlerin emare alındığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.