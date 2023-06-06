Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu suçlarında tutuklanan zanlılar Hüseyin Akar , Bekir Altay, Orçun Gülseren ve Mehmet Atakan Alır teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar Tünay Önder, Ezgi Nur Aydın ile Furkan Aydın ise Girne’de teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Hüseyin Akar ve zanlı 2 Bekir Altay’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlıların, hinktnevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’er gram olarak zanlı Orçun Gülseren’den aldıklarını beyan ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların kokaini ise 6 gram olarak zanlı Mehmet Atakan Alır’dan aldıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Polis, zanlı Ezgi Nur Aydın’ın ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, öğütücü bulunduğunu ayrıca ikametgaha gelen zanlı Furkan Aydın’ın da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Furkan Aydın’ın konu maddeyi Mehmet Atakan Alır’dan alıp, zanlı Ezgi Nur Aydın’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Tünay Önder’in ikametgahında yapılan aramada ise 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, iki adet öğütücü ile 9 milimetre çağında canlı merminin bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı Tünay Önder’in uyuşturucuyu da mermiyi de Mehmet Atakan Alır’dan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlılar Hüseyin Akar , Bekir Altay, Orçun Gülseren’in tutuksuz, askıda benzeri meselesi olan Mehmet Atakan Alır’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı Mehmet Atakan Alır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, diğer üç zanlının ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, ikişer kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalası, 30'ar bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.