Çatalköy’de iş kazası

Çatalköy’deki bir inşaatın ikinci katında çalışan M.A.R.(E-19), dün saat 10.00 sıralarında, yaklaşık 3,20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İnşaat alanı içerisinde bulunan işçiler tarafından götürüldüğü Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.A.R., kafatasında çatlak teşhisi ile Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, A.T.(E-43), F.C.(E-39) ve E.B.(E-47) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.