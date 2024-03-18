18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Binbaşı Emre Sümer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Binbaşı Eğitim Merkez Komutanlığı Vekili Can Beyazoğlu, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK’dan Teğmen Tugay Avcı yaptı. Avcı, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Avcı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

İskele Evkaf TMK Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi İzlem Yenigün ‘Bir Yolcuya’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Maksut Muratjanov ‘Çanakkale Destanı’ isimli şiiri okudu.

Tören, dua okunmasıyla son buldu.