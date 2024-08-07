Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tekneyle yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan 17 yaşındaki E.H. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Şerif Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ağustos 2024 tarihinde Haspolat’ta devriye gezen ekiplerin zanlının hareketlerinden şüphelenerek, kimlik kontrolü yaptığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının ülkeye yasal girişinin olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturma sonucu zanlının 5 Ağustos tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye yasa dışı giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde 3 bin 400 euro ödeyerek, toplam 11 kişiyle beraber tekneyle geldiğini, kamyonet tarzı bir araca bindirildiklerini, bir saat sonra indirildiklerini, Yunanistan’a geçmek için güneye gitmelerinin söylendiğini ancak kaybolduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.