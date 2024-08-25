(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı ve cinsel tacizlik suçlarından tutuklanan Cuma Usanmaz bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün mahkeme olguları aktardı. Polis, 24.08.2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde orada misafir olarak bulunan zanlının aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada ‘sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü ne renk alacaksın siyah alma, pembe yada beyaz al, ipli alacak mısın’ diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini söyledi. Polis, 16 yaşındaki kızın zanlıya ne demek istediğini sorması üzerine sütyen al dediğini ifade etti. Polis, zanlının cinsel tacizde bulunduktan sonra 16 yaşındaki kızın sağ elinden öpüp bir öpücüğü hakketmedim mi diyerek belinden tutup kendine çekerek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının TC vatandaşı olduğunu, ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını ancak hafta sonu olmasından dolayı hafta içi muhaceret kontrolü yapılacağını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.