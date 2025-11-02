Yenierenköy’de yaşayan Özay Çizmen (E-76), bu sabahın erken saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis'ten yapılan açıklamaya göre, Çizmen’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

- Ölüm sebebini ileri tetkikler belirleyecek

Alsancak’ta 29 Ekim’de evinde ölü olarak bulunan Paul David Hughes’ın (E-62) otopsisinde ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Hughes’ın ölüm sebebi, ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.