Lefke Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Festival, Lefke çarşı merkezinde 09.30- 18.00 saatleri arasında yer alacak. Bu seneki festivalin açılışı, “Kıbrıs Kültür Elçileri” tarafından yapılacak.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez kültürel uygulamaların yer alacağı “Lefke Kültür Sokağı” etkinliği de düzenlenecek. Katılımcılar, gün boyu müzik ve halk dansları performanslarının yanında, kültürel üretimleri ve ürünlerini görme imkanına sahip olacak. Hurma temalı yarışma ve rehber eşliğinde ücretsiz Cittaslow Lefke Yavaş yürüyüşü yapılacak.

Festival kapsamında Aktürk Pilancı’nın “Ormanın Çocukları Muflon Sergisi” isimli fotoğraf sergisi de Lefke Turizm Derneği binasında yer alacak.