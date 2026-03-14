DW’nin Suhrkamp Yayınevi’nden aktardığına göre ünlü filozof ve sosyolog Habermas, 1971’den beri yaşadığı Münih yakınlarındaki Starnberg kasabasında vefat etti.

2’nci Dünya Savaşı sonrası döneminin en etkili araştırmacılarından olan Habermas son yıllarına kadar çalıştı ve üretti.

Habermas, 2015 göçmen krizi sırasında sığınma hakkını ve sağcı popülizm ve milliyetçilik karşısında birleşik bir Avrupa Birliği’ni savundu. Düşünür açık ve titiz bir demokrasi olan kozmopolit idealine hep bağlı kaldı.

2018’de Alman-Fransız Medya Ödülü’nü kazanan Habermas, ertesi yıl 90 yaşına bastıktan sonra, Boston Review’un ‘bilgelik ve sentezin başyapıtı’ olarak nitelendirdiği iki ciltlik ‘This Too a History of Philosophy’ adlı kitabını yayınladı.

Akademik kariyeri boyunca 2007 Holberg Uluslararası Anma Ödülü de dahil olmak üzere önemli uluslararası ödüller alan Habermas, 2021’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 225 bin avroluk ödülünü önce kabul etti, daha sonraysa reddetti.

Habermas, baskı uygulamakla suçlanan Körfez mutlak monarşisi nedeniyle, bu ödülü kabul etmenin, fikir özgürlüğü ve açık demokratik tartışma ilkeleriyle çeliştiği için ‘yanlış’ olduğuna karar verdi.

Ünlü kuramcı 1961’de ‘kamusal alanın evrimini ve önemini ‘incelediği doktora sonrası teziyle döneminde çığır açtı.

Habermas, doğuştan dudak yarığıyla dünyaya geldi. Bu fiziksel durumu çocuklar tarafından alaya alındı. Biyografi yazarı Stefan Müller-Doohm düşünürün bu travması nedeniyle iletişim alanında çalıştığını öne sürdü.

90’lı yaşlarına kadar çalışan Habermas’ın çalışmalarıyla ilgili ikincil literatür, birçok doktora tezi de dahil olmak üzere 14 binden fazla kitap ve makale yazıldı. The Times Higher Education Guide’a göre felsefeci beşeri ve sosyal bilimlerde en çok atıf yapılan yedinci yazar oldu.

1999’da güneş sisteminin kenarında keşfedilen bir asteroite Habermas adı verildi.