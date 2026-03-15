Tiyatroya emek verenleri onurlandırmak üzere İpek Denizli Sanat Atölyesi ile Birinci Sanat iş birliğinde düzenlenen “5’inci Tiyatro Başarı Ödülleri” 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahiplerini bulacak.

Birinci Sanat’tan verilen bilgiye göre, 27 Mart Cuma günü saat 16.00’da Kıbrıs Genç TV Meral Tekin Birinci Konferans Salonu’nda yapılacak ödül töreninde, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'nü Hüseyin Köroğlu, Meslek Başarı Ödülleri'ni İlksen Varoğlu Atik, Aliye Ummanel, Cevahir Caşgir ve Nergül Tuncay alacak. Hüseyin Köroğlu, ödülünü aldıktan sonra izleyicilerle kısa bir performans paylaşacak ve söyleşi yapacak.

“Tiyatro Başarı Ödülleri” 2022’den bu yana her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde veriliyor.