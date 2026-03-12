Kıbrıs Muhit Vakfı Lavinium İyilik Evi, Dikmen Belediyesi ve Lavinyum site yönetimi tarafından Dikmen’de bulunan Lavinium Sitesi meydanında “Kurumsal Çocuk ve Aile İftar” programı düzenlendi.

Kıbrıs Muhit Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre programa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Kıbrıs Muhit Vakfı Başkanı Recep Günaydın ile çok sayıda davetli ve site sakinleri katıldı.

İftar programı kapsamında Karagöz, tahta bacak ve kukla gösterileri sunuldu, çocukların bilimle tanışmasını sağlayan planetaryum etkinliği yapıldı. Ayrıca atölye stantları kuruldu.

Kıbrıs Muhit Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Recep Günaydın programda yaptığı konuşmada, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, iyilik evlerinin temel amacının, tüm zorluklara rağmen düşünen, sorgulayan, farkındalığı yüksek, kendi ayakları üzerinde durabilen, duyarlı, sorumluluk sahibi, gücünü değerler ve maneviyattan alan, mutlu ve güzel ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.