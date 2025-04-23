Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

“22.04.2025 tarihinde, saat 15.40 sıralarında, “Duchenne Kas Distrofisi, Solunum Yetmezliği ve Kalp Yetmezliği” hastalıkları mevcut olan Lefkoşa’da sakin Hüseyin DEĞER (E-15), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.10’da yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”