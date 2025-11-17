“Metin Turunç İstanbul’da Zafere Ulaştı: KKTC Bayrağını Ringde Dalgalandırdı”

‘Demir Yumruk’ lakaplı KKTC’li millî boksör Metin Turunç, İstanbul’daki resmi boks müsabakasında çıktığı karşılaşmada rakibini mağlup ederek ringden galip ayrıldı. Organizasyon, Türkiye Boks Federasyonu gözetiminde ve uluslararası lisanslı hakemlerin denetiminde düzenlendi.

Turunç, disiplinli oyun planıyla ilk raunddan itibaren karşılaşmanın kontrolünü eline aldı. Yakın dövüşteki üstünlüğünü ring geneline yayarak kritik anlarda hızlı ve isabetli kombinasyonlarla rakibini zorladı. Teknik ekibinin stratejisini sahaya eksiksiz yansıtması dikkat çekti.

Maçın ardından değerlendirme yapan Turunç, hedefinin uluslararası arenada KKTC’yi daha güçlü temsil etmek olduğunu belirtti. Bu galibiyetle birlikte KKTC bayrağını İstanbul’da bir kez daha dalgalandırdı.

Sonuç, hem sporcu açısından hem de KKTC spor camiası için motivasyon yaratan bir başarı olarak öne çıkıyor. Ringdeki güncel formu, önümüzdeki dönemde daha büyük organizasyonlara açılacak kapıların habercisi niteliğinde.