Aracında yapılan aramada bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kavşak Operasyonu” kapsamında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu, Güvercinlik Kavşağı’nda N.O.H’nin (E-29) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada söz konusu şahsın tasarrufunda toplam bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.