Medya Etik Kurulu, Topuz gazetesini, “Vurgunculara Kıyak” başlıklı haberi ile ilgili uyarma kararı aldı.

Medya Etik Kurulu, Topuz gazetesinin 16 Ekim 2025 tarihli “Vurgunculara Kıyak” başlıklı haberi hakkında, kurula ulaşan şikayeti değerlendirdiğini bildirdi.

Yapılan incelemede, “haberde yargı süreci tamamlanmamış kişilerin kamuoyuna suçlu olarak sunulduğunun” tespit edildiğini ifade eden Medya Etik Kurulu, şöyle devam etti:

“Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4. maddesi, basın yayın organlarının masumiyet karinesine saygılı olması gerektiği ve suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınması gerektiğini belirtir. Ayrıca, KKTC Anayasası’nın 18. maddesi de açık biçimde ‘Bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat edilinceye kadar suçsuz sayılır’ diyerek bu hakkın anayasal güvence altında olduğunu ifade etmektedir.

Toplumun haber alma hakkı kadar, bireylerin adil yargılanma hakkı da korunmalıdır. Topuz gazetesinin söz konusu haberinde bu hakkın dengesi gözetilmemiş, yargı süreci devam eden bir olayda kişilerin suçlu ilan edildiği bir dil tercih edilmiştir. Oysa basın kuruluşlarının, özellikle yargı süreci tamamlanmamış olaylarda, tüm tarafların görüşlerini adil biçimde yansıtarak dengeli ve tarafsız bir yayın dili kullanmaları mesleki bir gerekliliktir.”

Medya Etik Kurulu, bu nedenle Topuz gazetesini uyarma kararı aldığını kaydetti. Medya Etik Kurulu, “Topuz gazetesini bir kez daha, etik ilkelere bağlılık ve hukuka saygı konusunda daha hassasiyet göstermeye davet ediyor; basının özgürlüğünü sorumlulukla birlikte yorumlamanın mesleğimizin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz.” dedi.