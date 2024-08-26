Ödül töreninde, Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü, Üretime Değer Katan Kadın Girişimci Ödülü, İlham Veren Kadın Girişimci Ödülü, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü ve Telsim Özel Ödülü olmak üzere beş farklı kategoride ödüller verilecek.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, adayların, iş ve girişimcilik başarılarını değerlendirmenin ötesinde, kadın emeğinin toplumsal ve ekonomik hayattaki kritik rolünü bir kez daha vurgulama sorumluluğunu taşıyan jürinin, çok sayıda aday arasından titizlikle bir eleme yaptığını ifade etti.

Bozkırlı, “Her bir kadın girişimcinin işe başlama ve sürdürme hikayesini sadece elde ettikleri başarılar açısından değil, aynı zamanda bu başarıların arkasındaki çabayı, zorluklara karşı gösterdikleri direnç ve iş hayatına getirdikleri farklı bakış açılarıyla birlikte özenle değerlendiriyoruz” dedi.

Jüri sürecinde, seçilen adaylarla iş yerlerinde yapılan görüşmelerin, onların başarılarını daha yakından tanıma ve topluma tanıtma fırsatı sağladığını belirten Bozkırlı, bu görüşmelerin, aynı zamanda kadın girişimciliğinin toplumdaki önemine dair farkındalığı artırdığını kaydetti. Bozkırlı, kadınların iş hayatına katılımının teşvik edilmesi ve desteklenmesinin, hem bireysel hem de toplumsal gelişim için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.