Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de yaşanan olayda para karşılığında 13 yaşındaki erkek çocuk ile cinsel ilişkiye giren 34 yaşındaki Ebru Sakaroğlu bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ebru Sakaroğlu'nun 2023 yılı Nisan ve eylül ayları içerisinde Girne'de meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” meselesi ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde Girne'de, 13 yaşındaki erkek çocuk ile bin 800 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek suretiyle ‘16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, olayın 29 Eylül 2023 tarihinde polis bildirildiğini, zanlı Ebru Sakaroğlu'nun aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının gönüllü ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini ve böyle bir olay yaşadığını itiraf ettiğini aktardı. Polis, müştekinin sosyal hizmetler görevlileri yardımı ile ifadesinin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.