Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 13 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı olguları aktardı. Polis memuru, 3 zanlının ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, Evelyn Auta Peace’nin 131 gün, Victoria Chinwenmer uzor'un 47 gün, Dieu Merci Libeli Mbonga’nın 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 372 gün, Emmanuel Nestin Choe Macauley’nin 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 649 gün, Abdulrahman Kamara’nın 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren 859 gün, James Nathaniel Thamakie Thoronka’nın 5 Aralık 2021 tarihinden itibaren 672 gün, Amidu Sorie Kargbo’nun 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren 287 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti. Polis, Hossain Hridoy'in 114 gün, Nalim Hossain'in 363 gün, Raju Ahmmed'in 143 gün, Rejaul Karim Shohag'ın 106 gün, Md Hanif'in 118 gün, Md Mamun Mıa'min 368 gün ve Romjan Howlader'in ise 124 gündür ülkede izinsiz kaldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.