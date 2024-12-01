12’nci Ülker Lefkoşa Maratonu halk koşusuyla devam ediyor.
4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran binlerce kişi, saat 11.50’de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binası önünde start aldı. Kayıt masasından alınan bilgiye göre, halk koşusu için 14 bine yakın göğüs numarası kaydı yapıldı.
Tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanların tedavisi için harcanacak maratonun halk koşusuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı misyon şefleri de katıldı.
-Harmancı
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Harmancı, “Bugün Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanlarımızı asla yalnız bırakmayacağınızı ispatladınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Lefkoşa.” dedi.
Koşu start alanında, ayrıca, çeşitli yiyecek ve içecek stantları yer aldı. Çocuk ve yetişkinlere yönelik aktiviteler ve gösteriler yapıldı.
-Ödül töreni
Halk koşusu öncesinde 21 kilometre ve 10 kilometre yarışlarında yaş kategorilerine göre ilk üçe giren yarışmacılara düzenlenen törenle Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Harmancı, ana sponsor Ülker, KKTC ve TC Atletizm Federasyonu, Onkoloji Servisi yetkilileri ve bazı kulüp başkanları tarafından ödülleri verildi.
Maratonda bu yıl ilk kez çocuklara özel koşu da yapıldı.
10 km ve 21 kilometrelik koşuda kazananlar şu şekilde açıklandı:
21 kilometre
Genel Klasman Erkek: 1. Yusuf Gökalp, 2. Ersan Çoker, 3. Necat Çapun
Genel Klasman Kadın: 1. Ezgi Kaya, 2. Mine Devrim 3. Mariia Shmeleva
18-29 erkek: 1. Alpha Oumar Balde 2. Tuğcan Özkızan 3. Emre Eminağa
18-29 kadın: 1. Aylar Ghazvini
30-39 erkek: 1. Viacheslav Goncharov 2. Ufuk Avunç 3. Aleksei Shchukin
30-39 kadın: Iuliia Zozulia
40-49 erkek: 1. Cemal Ineci 2. Özgü Özyiğit 3. Hunter James Ruzicka
50-59 erkek: 1. Hüseyin Temizsoy 2. Arif Zing 3. Tamer Isırgan
50-59 kadın: Ayşe Deveci
60+ erkek: 1. Aysın Öztrak 2. Dursun Şenol 3. Bekir Moda
60+ kadın: Kadriye Debreli
10 kilometre
Genel Klasman Erkek: 1. Dmitrii Ziuzin 2. Enis Alçıcı 3. Rukhfat Gulmuradova
Genel Klasman Kadın: 1. Alena Efremova 2. Suna Evran Elmas 3. Anastasiia Lavrenteva
18-29 erkek: 1. Ömer Faruk Kıcım 2. Ahmet Emir Saygılı 3. Ayer Alçıcı
18-29 kadın: 1. Esra Kaya 2. Ela Tütengil 3. Alice Gothberg
30-39 erkek: .1 Cihan Menekşeli 2. Oleg Li 3. Erim Debreli
30-39 kadın: 1. Özgül Aydın 2. Melda Ünal 3.Akile Zorba
40-49 erkek: 1. Ersoy Çetinkaya 2. Ali Korkmaz 3. Selim Gürdü
40-49 kadın: 1. Feyza Erkal 2. Esra Topuz 3. Resmiye Alpar Atun
50-59 erkek: 1. Şevki Ahcıhoca 2. Hasan Şensal Gençay 3. İbrahim Osman
50-59 kadın: 1. Jane Margaret Barker 2. Nazan Sayıl 3. Fiona Margaret Weavers
60+ erkek: 1. Ian Barker 2. Yusuf Şipaloğlu 3. Colin Stewart
60+ kadın: 1. Brigitte Marston 2. Fatma Nevgül Ramiz Figen Ulusan