Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta meydana geldiği iddia edilen cinsel istismar ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İ.K’nin, 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta ikinci evliliğinden şuan 12 yaşında olan üvey kızı G. K.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine 23 Temmuz 2023 tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, müştekinin mesele ile ilgili olarak ilk şikayetini birlikte yaşadığı kız kardeşi olan M. K.’ya yaptığını belirtti. Polis, müştekinin ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alınmış ve bu alınan ifadenin birçok teyit ve tekzibinin yapılmasının gerektiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak müşteki ve iki kız kardeşi geceyi polis gözetiminde geçirmesine rağmen henüz öz annelerinin polis ile bağlantıya geçmediğini belirtti. Polis, bu aşamada müşteki ve kardeşlerinin annesinin tespit edilip ifadesinin temin edilmesi gerektiğini anlattı. Polis, birçok kişinin ifadelerinin temin edilmesi gerektiğini söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda veirlen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.