Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde, bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için ilk toplantı Bakanlık binasında yapıldı. Yarışmaya son başvuru tarihinin 27 Aralık olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre toplantıya, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Uzmanı Oğuz Mercan ve yarışmaya katkı sağlayacak müzik öğretmenleri katıldı.

Her yıl müzik tutkunu genç yeteneklerin sahne almasına olanak tanıyan etkinliğin ilk toplantısında, yarışmanın konsepti ve ödül kategorileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, katılımcı öğretmenlerin yarışmanın teması ve uygulanışı konusunda sunduğu öneriler değerlendirildi.

Toplantıda, 11’inci Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın final tarihi 17 Nisan 2025, son başvuru tarihi ise 27 Aralık 2024 Cuma olarak belirlendi.

-13 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla uzun yıllardır düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl En İyi Kız Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Vurmalı, En İyi Tuşlu, En İyi Üflemeli, En İyi Yaylı, En İyi Nefesli, En İyi Gitar, En İyi Bass Gitar, En İyi Sahne Performansı, En İyi İcra, En İyi Orkestra ve Jale Derviş Özel Ödülü olmak üzere 13 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.