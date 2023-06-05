Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Dereli mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı. Polis,03.06.2023 tarihinde 21:00-00:00 saatleri arasında Ünveren Sokak Lefkoşa’da aynı yerde sakin Ahmet Dereli’nin (E-62), kasten ve kanunsuz olarak bahse konu sokak üzerinde park halinde bulunan JP 695 plakalı aracın sağ dikiz aynasını, SY 370 plakalı aracın ön sileceğini kırarak, ön kaput, sağ ön kapı ve sağ ön çamurluğunu çizerek, KN 144 plakalı aracın sol ön sileceğini kırarak, FT 015 plakalı aracın sağ dikiz aynasını kırarak, SJ 103 plakalı aracın arka bagajı, sağ arka kapısı ve sağ arka çamurluğunu çizerek, MF 399 plakalı aracın ön sileceğini kırarak, NBK 510 plakalı aracın sağ ön sileceği kırarak, MC 157 plakalı aracın sağ ön sileceğini kırarak, RA 772 plakalı aracın ön camı kırarak ve ZMY 587 plakalı aracın ön kaput, sol ön kapı ve sol arka kapısını çizmek suretiyle hasara uğrattığını anlattı. Polis, 04.06.2023 tarihinde Ahmet Dereli’nin tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, hasar tespiti ve kamera kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.