Haftalık itfaiye raporuna göre, KKTC’de son bir haftada çıkan yangınlar yaklaşık 364 bin 850 TL hasara neden oldu.

Yapılan açıklamada, 26 Haziran - 02 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “Açık fritözdeki yağın ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, yanıcı madde dökülerek yakma ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak sıralandı.

Aynı periotta itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 11 hususi servis olayı oldu. Olaylar şöyle aktarıldı:

“Trafik kazasında araçta sıkışan şahısların çıkarılması, kuyuya düşen kuzunun, aracın motor bölümünde sıkışan kedinin ve 4’üncü kattaki apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazasında yola dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi.”