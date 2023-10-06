Gazimağusa’da, sahte reçete soruşturması kapsamında 4 Ekim’de tutuklanarak haklarında birer gün tutukluluk kararı alınan biri doktor, biri eczacı, iki kişinin tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Zanlılar, Dr. T.O ile eczacı H.S. bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ikinci kez yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede dünkü şehadetini yineledi.

Doğan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlılar için soruşturma maksatlı 5’er gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da talebi değerlendirerek, 5’er gün ek tutukluluk talebini onadı.