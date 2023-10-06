Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan Dr. Özel Bindayı, Eczacı Mustafa Faruk ve Faruk’un eşi Neşe Sercan bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı.

Polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Boğazköy’de faaliyet gösteren Alev Faruk Eczanesi’nin Ocak-Temmuz ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 317 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, gönderilen bu reçetelerden bin 247 adedinin doktor Bindayı tarafından yazıldığını ifade etti. Polis, söz konusu eczanenin Ağustos ayında ise sosyal sigortalara 358 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, bu reçetelerin 72 tanesinin Bindayı tarafından yazıldığını belirtti. Polis, 72 reçetenin incelendiğini, 8 adedinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, bu 8 sahte reçeteden bir tanesinin teslim alan kısmında Faruk’un eşi Neşe Sercan’nn adının olduğunu ifade etti. Polis, sorgulanan Sercan’ın reçeteye adını yazıp, imzaladığını kabul ettiğini açıkladı. Polis, mesele kapsamında 22 ifade alındığını 14 kişinin doktora muayene olmadan reçete yazıldığını, 8 kişinin ise hiç ilaç almadığını beyan ettiğini açıkladı. soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlılar Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk’un 3 gün süreyle tutuklu kalmasını, Neşe Sercan’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Neşe Sercan’ın 50 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yargıç Bilgeç, Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk’un ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.