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Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan M.D., A.M. ve F.M. mahkemeye çıkarıldı.

Navigasyonla askeri yasak bölgeye girdiler

Polis memuru Fırat İşler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 01.08.2026 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Larnaka’da sakin taksici M.D.’nin A.M., F.M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Larnaka’dan alıp Girne’de bir otele götürmek için yola çıktığını, navigasyona Girne konumunu yazdığını, ancak Gaziler köyünden 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçecekleri sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ergin Atıcı, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.