Macaristan Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakan Yardımcısı ve Macar hükümet partisi Fidesz Milletvekili Barna Pal Zsigmond ülke olarak klasik diplomasiye inandıklarının altını çizdi.

Ankara'yı ziyaret eden Macaristan AB İşleri Bakan Yardımcısı Zsigmond, AA muhabirine, Macaristan-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de TDT'ye gözlemci üye ülke olarak katılmasına değinen Zsigmond, ülke olarak klasik diplomasiye inandıklarının altını çizdi.

Zsigmond, "İnanıyoruz ki; bölgenin güvenliği ancak ilişkilerimizi karşılıklı saygıya dayandırırsak garanti altına alınabilir ve bir ülkenin, bir ulusun, bir bölgenin uzun vadeli istikrarı da ancak çok taraflı çözümlere ulaşılırsa, her tarafın kabul ettiği anlaşma çözüm olursa garanti altına alınabilir." ifadelerini kullandı.