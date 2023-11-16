Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Batmazoğlu Veteran Takımının düzenlediği futbol turnuvasına katılmak üzere Muğla’nın Milas ilçesinden KKTC’ye gelen veteran takım heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bayram sevincine ortak olduklarını belirterek KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Töre de konuşmasında KKTC’nin milli bir devlet olduğunu ve bu toprakların aziz şehitlerin emaneti olduğunu kaydetti.

Töre, organizasyonu çok anlamlı bulduklarını da ifade ederek, başarılı geçmesini temenni etti.