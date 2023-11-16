AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay her zaman ve şartta KKTC'nin haklı davasının yanında olacaklarını vurguladı ve Kıbrıs'ta çözümün iki devletli bir yaklaşımın kabulüyle mümkün olduğunu kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Fuat Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunun 40. ve Filistin Devleti'nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Oktay, "İsrail kadın, erkek, yaşlı, hasta demeden sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar yapıyor. Biz Filistin halkının yanında olacağız. Bu sorunun çözümü için Türkiye olarak tüm kurumlarımızla birlikte yoğun çaba içerisindeyiz. Bu sorunun 1968 sınırları dahilinde eşit iki devleti içeren bir yaklaşımla çözülebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Oktay, Türkiye olarak bölgenin istikrarı ve barışı için somut öneriler sunduklarını, Türkiye'nin bu çabaları nedeniyle güvenilir ve ilkeli aktör bir ülke olarak kabul edildiğini kaydetti.

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.