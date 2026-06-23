Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer veriliyor.

Bu çerçevede Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sayın Ongun Talat, “Güncel Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

-Talat

Güne bir borçlanma haberi ile başladıklarını kaydeden Talat, "borcu borçla kapama" sistemini eleştirdi.

Yıl boyunca kamu maliyesi bakımından konuşulanlara işaret eden Talat, hükümet eliyle kamu maliyesinin yapısal bir kriz içerisine sokulduğunu söyledi.

Enflasyon arttıkça giderlerin de arttığını ve bütçe açığının büyüdüğünü anlatan Talat, bunun bir kısır döngü haline geldiğini belirtti. Palyatif girişimlerin çözüm olmayacağını kaydeden Talat, kayıt dışı ekonomiye de değinerek, gitgide daha kötü noktaya gelen bir tablo olduğunu söyledi. Talat, borçlanmaların sistemi döndürmek için bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

CTP iktidarının kurulacağını ancak hükümetin bunu ertelemek için elinden geleni yaptığını söyleyen Talat, Hükümetin gündeminin “bugüne kadar dağıttıklarını güvence altına alma” olduğunu söyledi; dün Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili yapılan değişikliğin de bu amaçla yapıldığını kaydetti.

Üst kademe yöneticileri ile ilgili yapılmak istenen değişikliğe de değinen Talat, hükümetin atama kriterlerini de değiştirerek yeni gelecek hükümeti kendi kadrolarına mahkum bırakmak istediğini savundu. Talat, “Tamamen bir fenalık iklimi…” diyerek, Hükümeti “Benden sonrası tufan” yaklaşımı sergilemekle suçladı.

Bu “bataktan” nasıl çıkılacağına ilişkin yol haritasını konuşmak gerektiğini söyleyen Talat, ekonomi bacağı bakımından çok bilinmeyenli bir ortama girildiğini kaydetti. Talat, CTP olarak ilk vaatlerinin güveni yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı.

CTP’nin uzmanlarla yaptığı çalışmalarda en önemli sorun olarak kurumsal yapının çökmüş olmasının ortaya çıktığını anlatan Talat, memleketin “veri özürlü” bir hale geldiğini de kaydetti; kendilerinin bu konuda çalışma yapacaklarını belirtti. Talat, planlama yapabilmenin veri entegrasyonundan geçtiğini de vurguladı.

Ülkede vergi adaletsizliği olduğunu savunan Talat, “Siz güveni tesis etmedikçe hiçbir zaman vergi adaletini sağlayamazsınız.” dedi.

Yeni gelecek hükümetin elinde sihirli değnek olmayacağını kaydeden Talat, ancak anlayış farkının bile fark yaratacağına inanç belirtti.

Hükümetin miadının dolduğunu vurgulayan Talat, CTP iktidarının yakında kurulacağını yineledi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talat’a yanıt vermek üzere söz aldı.

Kamu maliyesinin ciddi faiz yükü altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, hayat pahalılığı ödemesini ocak ayında yapmak istediklerinde muhalefetin takındığı tavrı eleştirdi.

Ülkede yıllardır çok yüksek emeklilik maaşları olduğunu belirten Çavuşoğlu, insanların gelir standartlarının yaşadıkları ülkenin standartlarına uygun olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

CTP’nin vaatlerinden geçmişi de bildikleri için korktuklarını söyleyen Çavuşoğlu, CTP’nin hükümette olduğu dönemlerle ilgili eleştirilerde bulundu.

Vergiler yeterince toplanamadığı için dolaylı vergiler üstünden gidildiğini kaydeden Çavuşoğlu, gelirler ne kadar artırılırsa da giderleri karşılayamayacağını söyledi. Çavuşoğlu, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ülke yaratma hedefinden de bahsetti.

Çavuşoğlu, CTP iktidarı durumunda kendilerinin CTP’nin muhalefetteyken davrandığı gibi davranmayacağını da ekledi.