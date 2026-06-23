Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) halk sağlığını ilgilendiren konularda bilimsel veriler ışığında hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

TDP Sağlık Komitesi ile TDP Lefke İlçe Başkanlığı, Lefke bölgesinde kamuoyuna yansıyan HIV iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, sürecin korku, söylenti ve spekülasyonlarla değil; bilimsel yöntem, uzman görüşü ve halk sağlığı kuralları çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve gerekli sağlık tedbirlerinin zamanında uygulanması gerektiği de kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile uluslararası sağlık otoritelerinin HIV ile mücadelede erken teşhis, düzenli takip, tedaviye erişim ve temaslı kişilerin bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığına işaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Lefke Belediyesi ve ilgili kurumlara "gerekli koordinasyonla süreci etkin şekilde yönetin" çağrısı yapıldı.

HIV’in doğru tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabildiğine işaret edilen açıklamada, toplumsal sağlığın korunması ve olası risklerin önlenmesi adına yetkili kurumların gecikmeden harekete geçmesi gerektiği yinelendi.

TDP Sağlık Komitesi ile TDP Lefke İlçe Başkanlığı, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.