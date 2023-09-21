Güney Kıbrıs’ta piyasada yaşanan pahalılığın zeytinyağına da yansıyacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, piyasada yaşanan pahalılığın dün SEK, PEO, DEOK sendikaları ile ilgili tüketiciler birlikleri arasında gerçekleştirilen toplantıda ele alındığını yazdı.

Habere göre toplantıda, özellikle özel sektör tarafından, hükümetin yaşanan pahalılığın yönetilmesindeki etkisizliği nedeniyle duyduğu hoşnutsuzluk ve hayalkırıklığı dile getirildi.

Toplantıda ayrıca Akdeniz’in sembolü olan zeytinyağının ise pahalılıktan nasibini alacağı konusunun da ele alındığını belirten gazete, zeytinyağının bu yıl litresinin 15 Euro’ya satılmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre zeytin üreticileri, her gün, salatalarla, kuru baklagillerle ve başka gıdalarla sofralarda bulunan zeytinyağının fiyatlarının geçen yıla oranla iki kat olduğunu belirtti.

Zeytin üreticileri, zeytinyağı fiyatlarının bu yıl litresinin 10 Euro’yu geçerek 15 Euro’ya kadar çıkmasının beklendiğini de ifade etti.

Haberde zeytinyağı fiyatındaki artışın, hava şartlarının üretimi etkilemesinden dolayı kaynaklandığı da belirtildi.