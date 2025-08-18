Rum Sağlık Bakanlığı’nın, maliyetleri azaltmak amacıyla özel bir şirketten temin edilen tıbbi oksijen yerine, tüm devlet hastanelerinde PSA cihazları kurarak kendi üretimine geçmeyi hedeflediği bildirildi. Uzmanlar ise bakanlığı, “maliyeti sağlık önceliğinin önüne koymak” ve “hastaların güvenliğini tehlikeye atmak” gerekçeleriyle eleştiriyor.

Alithia “Hastaların Güvenliği Risk Altında” başlığıyla manşete çektiği haberinde, konunun profesyonelleri ve uzmanlarının Güney Kıbrıs’ta hastaların güvenliğinin risk altına atıldığını ve yüzde 90-96 oranındaki saf oksijen yerine PSA cihazlarıyla üretim yaparak standardın düşürüleceğini ve sorumluluk taşıyan olmayacağı” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, hastanelere PSA cihazlarının kurulması durumunda, Güney Kıbrıs “Avrupa’da ve hatta belki de dünyada, tıbbi oksijenin tamamını yalnızca PSA cihazlarına dayalı olarak üreten; saflığı değişken, kalitesi düşük ve insan sağlığını riske atan tıbbi oksijen sağlayan tek ülke” konumuna gelebilir.