SİDİKEK sendikası Genel Sekreteri Dimitris Konstantinu, Güney Kıbrıs’ın son dönemde yaşadığı elektrik enerjisi sorununun doğal gazın ülkeye gelmemesi ve eski türbinlerden kaynaklandığını ifade etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Konstantinu açıklamasında “Vasiliko” santraline yerleştirilen türbinin doğal gazla çalıştığını ancak ülkeye henüz doğal gaz getirilemediğini belirtti. Konstantinu, enerji eksikliğinin bir diğer sebebinin ise “Dikelya” santralindeki eski türbinlerin değiştirilmemesi olduğunu da vurguladı.

SİDİKEK Başkanı Marios Papputis ise, salı gecesi, güneş parklarının geceleri faaliyet gösterememesi ve rüzgar türbinlerinin yeterli gelmemesi sebebiyle sistemin tamamen kapanma tehlikesi geçirdiğini, bu durumun dönüşümlü kesintilerle atlatıldığını ifade etti.