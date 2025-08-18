Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ukrayna’ya ve ABD’nin arabuluculuk girişimlerine yönelik desteklerini dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin Ukrayna’ya tam destek verdiğini belirttiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün “Ukrayna İçin Gönüllüler Koalisyonu” tarafından gerçekleştirilen telekonferansa katıldığını ifade eden Letimbioitis, “Ukrayna’nın desteklenmesine istikrarlı şekilde devam edilmesi görüşünü sürdürdüklerini” belirtti. Letimbioitis, ABD’nin arabuluculuk faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.