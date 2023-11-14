Ergün Yahat

Yeni İskele ilçesine bağlı, 50 kişinin yaşadığı Zeybekköy’de köy içi yolları yıllardır devletin ilgisini bekliyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar bugün yağan yağmurdan sonra isyan etti.

Şikâyet eden köylülerden Yılmaz Yiğittürk ise yaşanan mağduriyetlerle ilgili açıklama yaptı.

Yiğittürk, “Her seçim zamanı ‘gereken yapılacak’ şeklinde sözler veriliyor. Ancak yıllardır iktidarlar değişti. Fakat değişmeyen tek şey köy içi yollarımız oldu. Devlet yetkililerimizden bir an önce bu yolların tamirini yapmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yaşanan mağduriyete ilişkin görüşüne baş vurduğumuz Karayolları Dairesi müdürü Dürdane Abi Acı konu ile ilgili bilgileri olduğunu söyledi. Müdür Acı, gerek başbakan gerekse Bayındırlık Ulaştırma Bakanının gerekli çalışmaları başlattığını paylaştı, en erken zamanda da gerekli asfaltlama çalışmalarının tamamlanacağının müjdesini verdi.