Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığındaki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve beraberindeki Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Celal Adan, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.