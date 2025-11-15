(Kamalı Haber) - Gönyeli'de meydana gelen "Zorla alıkoymak,, Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma' suçlarından tutuklanan Ürdün uyruklu Abdullah ABUSAMHADANA mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 07:30 raddelerinde zanlının Gönyeli'de bulunan ikametgahları içerisinde eşinin evden çıkmasını engellemek kasti ile ikametgahın giriş kapısını kilitleyerek zorla alıkoyduktan sonra, eşini sol omzundan itip yere düşürüp, sağ ayağı ile dizine tekme atıp sol ayağının altı ile yüzüne basmak sureti ile darp ettiğini söyledi. Polis, müşttekinin kendi imkanları ile evden çıktıktan sonra umumi bir yol olan Demir sokak üzerinde bulunan otobüs durağına yaya olarak gittiği esnada zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 8cm toplam uzunluğu 19cm olan sivri uçlu bıçağı eşine gösterip "bu bıçak var bende bunu sana saplarsam seni kim kurtaracak" diyerek korkutmak maksadı ile silah taşıdığını aktardı. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, yapılan araştırmalarda zanlının 2023 yılında müştekiyi darp ettiğini, mahkeme aşamasında müştekinin şikayetini geri çekmesi sonucu para cezası ile cezalandırıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının ülkede hangi statüde kaldığının araştırılacağını,alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.