(Kamalı Haber) - "KKTC"ye Kanunsuz giriş ve Askeri yasak bölgeyi ihlal" suçlarından tutuklanan Pakistanlı zanlılar Khuzaıma Akram ve Muhammad Noman mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat-07-00 raddelerinde Ercan Hava Limanında4 Güney Kıbrıs’a sakin zanlıların gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak istedikleri esnada görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde KKTC'ye girişlerinin olmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan sorgulamada zanlıların "Güneyde öğrenci olduklarını, ülkelerine Ercan Hava limanından gidebilmek için 13.11.2025 tarihinde Güneyden gelip Metehan kara giriş kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söylediklerini aktardı. Polis,mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde zanlıların herhangi bir görüntülerine rastlanmamış olup KKTC'ye ne zaman ve nereden girdiklerinin tespit edilemedigini açıkladı. Polis,

Zanlıların ülkeye ne zaman ve nereden girdikleri yönünde tahkikatın çok yönlü olarak devam etmekte olduğunu,serbest kalmaları halinde bu suçu işlemeye devam edeceklerinden dolayı 2 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.