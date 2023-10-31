Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın resmi davetiyle "Dünya Şehirler Günü" etkinliğine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan Zerrin Üstel, devlet başkanlarının eşleriyle temaslarda bulunarak, KKTC’nin dünya ile kucaklaşması yolunda bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Emine Erdoğan’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in yanı sıra şu isimler katıldı:

“Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Arnavutluk Devlet Başkanı eşi Armanda Begaj, Burundi Devlet Başkanı eşi Angeline Ndayishimiye, Gambia Devlet Başkanı eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Mozambik Devlet Başkanı eşi Isaura Nyusi, Senegal Devlet Başkanı eşi Marieme Faye Sall, Sierra Leone Devlet Başkanı eşi Fatima Jabbe-Bio, Surinam Devlet Başkanı eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve farklı ülkelerden bakanlar…”

Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan “Dünya Şehirler Günü”, kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek, şehirlerin önemine dikkat çekmek için ilan edildi.

Her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan ,“Dünya Şehirler Günü” etkinliği ilk kez bir ilçe belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.