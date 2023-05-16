ZEKİ ÇELERİN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Zeki Çeler'in acı günü...

Zeki Çeler dedesi Zeki Soyadlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soyadlı'nın cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camiindeki öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecek. Çeler'in duygusal paylaşımı şöyle: "İsmim da gitti olmadı be dede, daha nenemin yokluğuna alışamazken sen da bıraktın bizi.

Hem adım gitti hem torunluğum bitti. Huzurda uyu dedem… Kavuştun neneme Dedem Zeki Soyadlı bugün vefat etti, cenazesi bugün 16 Mayıs Salı Karaoğlanoğlu Camiindeki öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecektir."