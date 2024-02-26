Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen bina açma ve sirkat suçlarından tutuklanan Ersun Kırcal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 01-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın bodrum katından jeneratör parçalarını çaldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada bahçede jeneratör parçalarını bulduklarını ifade etti. Polis, bu parçaların çalıntı olduğunu, toplam değerlerinin ise 5 bin TL olduğunu açıkladı. Polis, zanlının parçaları sökerken jeneratöre 5 bin TL hasar verdiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul etmediğini, benzer meseleden askıda davası olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut etme, zanlının 30 bin TL yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.