Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve telefonda taciz suçlarından dolayı tutuklanan Oktay Felek ile kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları polis memuru Hasan Kabadayılar aktardı. Polis memuru Hasan Kabadayılar, Oktay Felek’in sahibi olduğu REXS isimli Oto Galeri'den yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçen Erdal Özdal’ın parayı geri istemesi üzerine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonu ile Erdal Özdal'ı arayıp " Senle konuşacağız oğlum, senle görüşeceğiz, senin alacağın yoktur bizde. Sen bir yerde bir kelime daha konuş senin kafana sıkarım" dediğini açıkladı. Polis, konuşma esnasında Erdal Özdal 'ın yanında bulunan kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek’in de "amcam sık derse kafana sıkarım" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Kabadayılar, şikayetin dün yapıldığını, zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan Oktay Felek ise suçlamaları kabul etmedi ve son bir yıldır şikayetçiyi ne gördüğünü ne de konuştuğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.