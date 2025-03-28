(Kamalı Haber)- KKTC'de ikamet izinsiz suçundan tutuklanan Zarh Raymond Tonwe mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, Zarh Raymond Tonwe'nin KKTC'de ikamet izinsiz suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 17 Mart 2025 tarihinde uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını, narkotik ekipleri tarafından 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu sürede yapıdan soruşturmada zanlının uyuşturucu meselesi ile herhangi bir bağlantısı olmadığının tespit edildiğini ancak yapılan muhaceret kontrolünde ve İçişleri Bakanlığından temin edilen ifadede 30.09.2024 tarihinde izninin sona erdiğini, kendisine tanıman 60 günlük yasal hakkını kullanmadığını ve 29.11.2024 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, bu tespit üzerine soruşturmayı adli şubenin üstlendiğini belirtti. Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmalar yapıldığını, cevap beklediğini ifade ederek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.