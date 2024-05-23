Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan yüksek meblağlı parayla çıkış yapmayan çalışırken tutuklanan Çin uyruklu Tianxiang Zhao "Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20.05.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Çin'de sakin zanlının KKTC'den çıkış yapacağı sırada son polis kontrol noktası olan kale 12 diye bilinen X-ray cihazından geçtiği sırada beraberinde 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 18.bin 700 ABD Dolar'ı ve 39.000 Türk Lirası nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve paranın emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda oyun oynayan ve kazanan Dobo isimli arkadaşının kendisine tips olarak verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde söz konusu casinodan araştırma yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlı ile Dobo isimli şahsın casinoda oyun oynadıklarını ancak kazanmadıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu, işlediği suçun 10 yıl hapis öngördüğünü belirterek, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.