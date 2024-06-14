Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu bulunan Hüseyin Eren Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspoat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine yapılan evine yapılan baskında, 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve içerlerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının konu uyuşturucuyu tanımadığı siyahi bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.