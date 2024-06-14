Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Göçmen Evleri’nde yaşamını yitiren komşusuna ait eve girip, hırsızlık yapan Hasan Tatlıyay tutuklanarak bugün “geceleyin ev açma, sirkat, kasti hasar ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından teminata bağlanmak üzere yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, olayın 11 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’da Kızılay arkası Göçmen Evlerinde hayatını kaybeden Emete Şahintepe’ye (K-84) ye ait ikametgahın tahtadan yapılmış mutfak kapısını, muhtemelen sert bir cisim ile zorlayıp hasara uğrattıktan sonra eve girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak altında muhafaza edilen Huğulu marka çifte kırma düz av tüfeğini, bir adet Beyaz renk Sony Xperia marka cep telefonunu, bir adet Samsung marka cep telefonunu, bir adet Kreator marka şifreli küçük boy para kasasını, bir adet Beko Mini Keyf marka kahve makinesini, bir adet markası meçhul akü şarjerini ve bir adet Sinbo marka el Bender'ini çaldığını aktardı.

Polis, zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan Suzuki marka aracın bagaj kısmında yapılan aramada bahse konu eşyaların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.