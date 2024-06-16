Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 152 araç sürücüsünden 353’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 41 araç da trafikten menedildi.

Polis Basın Bülteni’ne sürücülerden; 126’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak ve 120’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.