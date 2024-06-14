Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Chibuike Peter Okeke bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının kalmakta olduğu K. Kaymaklı-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında Hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 2100 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da aldığını, 3 gramını 2 bin 100 TL’ye sattığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, söz konusu paranın zanlının evinde bulunarak emare olarak alınan 2 bin 100 TL olduğunu söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen 23 gram uyuşturucu alma suçunu kabul ederken, 3 gram uyuşturucu verme suçu ile satıştan elde ettiği 2 bin 100 TL ile ilgili aleyhine getirilen kara para aklama suçlarını kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının öğrenci statüsünün de sonlandığını, soruşturmanın etki edeceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.